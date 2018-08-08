الليرة التركية تنخفض قبيل محادثات حكومية مع مسؤولين أمريكيين

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها أمس قبيل محادثات بين مسؤولين أتراك وأمريكيين في واشنطن في مسعى لتسوية خلاف ألحق الضرر بالعملة.

وانخفضت الليرة نحو 27 بالمئة هذا العام و5.5 بالمئة يوم الاثنين إلى 5.4250 ليرة للدولار مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق وأكبر انخفاض في جلسة واحدة في نحو عشر سنوات. جاء الانخفاض الذي سجلته الليرة يوم الاثنين بعد أن قالت واشنطن إنها تراجع الإعفاءات الممنوحة للصادرات التركية إلى السوق الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش بلغت العلة التركية 5.26 ليرة للدولار، متراجعة من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء البالغ 5.2260 ليرة، حين ارتفعت العملة بعد أنباء عن أن وفدا تركيا سيذهب إلى واشنطن لإجراء محادثات على أمل تهدئة التوترات بين البلدين.

وفي نهاية الأسبوع، قال الممثل التجاري الأمريكي إن الولايات المتحدة تراجع إعفاء تركيا من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، وهي خطوة قد تؤثر على صادرات تركية بقيمة 1.7 مليار دولار.