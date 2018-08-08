وصول أكثر من 950 ألف حاج إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 978.159 حاجاً، بزيادة بلغت 61.505حاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 928.043 حاجاً، وعن طريق البر 40.734 حاجاً، وعبر البحر 9.382 حاجاً.