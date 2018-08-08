"جرير" توصي بتوزيع 162 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتاريخ 07/08/2018 بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2018م على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموزع 162 مليون ريال.

2.حصة السهم الواحد 1.80 ريال.

3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 18%.

4.عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 27/08/2018، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

6.تاريخ التوزيع 05/09/2018.