ترمب: النمو الأمريكي قد يتجاوز 5 % قريباً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء أنّ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد يبلغ 5% أو يتجاوز ذلك قريباً.

وكان ترمب يتحدث خلال حفل عشاء مع مديري شركات في ناديه للغولف في بيدمينستر (نيوجيرزي) بشمال شرق الولايات المتحدة.

وقال ترمب "كما تعلمون، نحن نسجّل أرقامًا قياسية في الناتج المحلي الإجمالي. لم يُفكّر أحد في أننا سنكون أعلى مِن، أو حتى قريبين من 2 (في المئة)، وها نحن عند الـ4,1!".

أضاف "وأعتقد أننا سنذهب أبعد من ذلك بكثير"، موضحًا أنه مع توقيع اتفاقات تجارية مستقبلية يُمكن للاقتصاد أن "يذهب أبعد من ذلك بكثير".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه خلال الربع المقبل من العام "أعتقد أننا سنكون قريبا جدا عند (حدود) 5%. هذه أرقام لم يكن الناس يؤمنون بها. أعتقد حقا أننا يمكن أن نذهب أعلى بكثير من 5 (بالمئة) وذلك عندما نبرم اتفاقات تجارية منطقية وجيّدة لبلدنا".