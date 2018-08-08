أرباح ديزني في الربع الثاني ترتفع إلى نحو 3 مليار دولار

أعلنت شركة وولت ديزني الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى 9ر2 مليار دولار.

وعلى الرغم من ذلك، فإن نتائج الربيع الماضي لم تكن على نفس المستوى الذي كانت ترجوه الشركة.

وعزت ديزني ارتفاع الأرباح إلى انخفاض الضرائب، ونجاح أفلام سينمائية مثل "المنتقمون: الحرب اللانهائية" ورواج أنشطة الملاهي.

وفي سياق متصل، جاءت قيمة المبيعات للشركة في الفترة المشار إليها، أقل مما توقعه المحللون، رغم أنها حققت ارتفاعا بنسبة 7% لتصل إلى 2ر15 مليار دولار.

وانخفض سعر سهم ديزني في البورصة بنسبة زادت عن 2%.

