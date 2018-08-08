واشنطن تفرض رسوماً بنسبة 25% على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار

أعلن الممثل التجاري الأميركي الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستفرض ابتداءً من 23 آب/أغسطس الجاري رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار وذلك ردًا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين".

وكانت واشنطن تفرض بالفعل هذه الرسوم منذ 6 تموز/يوليو على 34 مليار دولار من الواردات الصينية. ومن الآن فصاعدًا ستستهدف هذه الرسوم أيضا منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أنّ الأمر سيشمل نحو 279 منتجًا صينيًا، وذلك ردًا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين وبينها النقل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية". وأشار البيان إلى أن هناك لائحة في هذا الصدد ستُنشر في الجريدة الرسمية سريعًا.

ويتهم البيت الأبيض بكين بـ"سرقة الملكية الفكرية"، ويُطالب الدولة الآسيوية العملاقة بالتخلّي عن هذه الممارسات وخفض العجز التجاري الأميركي حيالها بمقدار مئتي مليار دولار وفتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأميركية.

من جهتها حذرت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق بأن بكين "جاهزة تماما لإقرار تدابير مضادة لصون كرامة البلاد ومصالح شعبها" ودفاعا عن "النهج التعددي الدولي" في حال تعرضها لعقوبات أميركية إضافية.