3 أشهر مدة الاستفادة من شهادات إعفاء "الضريبة المضافة" للمسكن الأول

علمت "الاقتصادية" أن مدة صلاحية شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حال لم يتمكن المستفيد من إنهاء إجراءات الإعفاء.
ووفقا لمصادر فإن أربع مدن استحوذت على النسبة الأعلى من الإعفاءات، وتمثلت في "الرياض، الدمام، مكة، جدة".
وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول 3863 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تلقتها وزارة الإسكان نحو 5620 طلباً، وتم رفض 612 طلباً لعدم مطابقتها للشروط، وذلك خلال الـ30 يوما الماضية.
وأوضحت وزارة الإسكان في بيان، أن جميع الطلبات التي وردت للوزارة تتم دراستها والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول".
وكانت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنتا الشهر الماضي آلية تنفيذ الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول"، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر موقع الوزارة ومن ثم إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية.
وحثّت الوزارة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط على تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بما لا يتجاوز سقف الأسعار، حيث تتولى "الإسكان" معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء.
وسيتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
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