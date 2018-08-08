29 ألف صيدلي في المملكة .. بينهم 28 % سعوديون

بلغ إجمالي عدد الصيادلة المصنفين من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على درجة صيدلي من حاملي بكالوريوس الصيدلة سعوديين وغير سعوديين من الجنسين، 29 ألف صيدلي، وذلك حتى الربع الأول من عام 2018.

ووفقا لإحصائية صادرة من هيئة التخصصات الصحية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد بلغ عدد السعوديين من إجمالي الصيادلة 8.2 ألف مشكلين نسبة 28.44 في المائة من الإجمالي، فيما شكل غير السعوديين نسبة 71.56 في المائة بعدد 20.8 ألف.

وتوقعت هيئة التخصصات الصحية، أن يزداد عدد الصيادلة السعوديين خلال خمس سنوات (من 2018 حتى 2022) بنسبة 149 في المائة عن الأرقام الحالية بواقع 12377 صيدليا من الجنسين سيتم تخريجهم من الجامعات السعودية، بواقع 6668 من الإناث و5709 ذكور.

وبحسب بيانات الجامعات السعودية وعدد الدفعات التي ستتخرج خلال تلك الفترة، فسيتم تخريج 1231 طالبا وطالبة عام 2018 و2393 لعام 2019 و2631 عام 2020 و3004 لعام 2021، فيما جاء عام 2022 الأعلى في عدد الخريجين المتوقع لطلاب الصيدلة بواقع 3118 طالبا وطالبة.

وحسب التنبؤ الإحصائي للصيادلة، سيقفز عدد السعوديين منهم بنسبة 222 في المائة حتى عام 2027 ليكون إجمالي عددهم 26.6 ألف يشكلون 74 في المائة من إجمالي العاملين، فيما سيتناقص عدد غير السعوديين بنسبة 54 في المائة ليصل إلى 9440 مشكلين 26 في المائة، ليتجاوز العدد الإجمالي 36 ألف صيدلي، وبذلك ستكون النسبة 1200 مواطن لكل صيدلي.

ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيادلة السعوديين في عام 2027، هناك حاجة إلى تقليل عدد الصيادلة الأجانب بنسبة 6.7 في المائة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.

ويبلغ إجمالي عدد الصيادلة السعوديين الاستشاريين 131 صيدليا، و494 صيدلي أول، فيما بلغ عدد أصحاب تخصص "صيدلي إكلينيكي" 102 صيدلي سعودي.

ويقدر إجمالي الباحثين عن عمل من حملة بكالوريوس صيدلة 907 صيادلة، فيما يقدر إجمالي الباحثين عن عمل من الصيادلة المتخصصين 22 صيدليا، وذلك حتى منتصف الربع الأول من العام الجاري 2018.