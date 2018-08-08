الأسهم السعودية تعود للربحية بعد خسائر 5 جلسات .. والسيولة عند 4.7 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للربحية لتغلق عند 8242 نقطة رابحة 12 نقطة بنسبة 0.15 في المائة بدعم من قطاع المواد الأساسية. ويأتي الارتفاع بعد خمس جلسات خاسرة. يأتي الارتفاع بعدما أظهرت السوق نوعا من التماسك أشير إليه في التقرير السابق، حيث انخفضت حدت تذبذب مع تداول في المنطقة الخضراء أثناء التداول وسيطرة على الضغوط البيعية ليتم تعويض جزء من الخسائر، ويأتي الإغلاق على انخفاض بفارق طفيف عن مستوى الافتتاح. يأتي الاستقرار والتحول للربحية بعد ظهور معظم نتائج الشركات واقتراب المهلة للإفصاح عن الربع الثاني، والتي حققت فيها الشركات نموا بنسبة 21 في المائة لتتخطى الأرباح 30 مليار ريال حتى الأمس. العودة فوق متوسطات 50 و21 يوما ستزيد من شهية المخاطرة والإقبال على السوق مع تحسن أدائه، ما يدفعه لتعويض التراجعات التي حلت على السوق خلال شهر تقريبا.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8230 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8208 نقاط فاقدا 0.3 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8242 نقطة رابحا 0.15 في المائة وأغلق عندها بمكاسب 12 نقطة. وارتفعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 493 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 48 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 7 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.30 في المائة، بينما الصفقات ارتفعت 1 في المائة إلى 99 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.9 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 761 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة سهم "كيمانول" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.86 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 11.92 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 19.96 ريال. وتصدر المتراجعة "التعاونية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 57.60 ريال، يليه "الدرع العربي" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 19.88 ريال، وحل ثالثا "الأهلي ريت1" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 8.18 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 26 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 25 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 9 في المائة بتداولات 445 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية