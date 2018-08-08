تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2805 نقاط فاقدة 11 نقطة. وارتفعت قيم التداول 3 في المائة بنحو 31 ألف ريال لتصل إلى 975 ألف ريال، بمعدل 5.7 ألف ريال للصفقة.
بينما الأسهم المتداولة تراجعت 20 في المائة بنحو 13 ألف سهم لتصل إلى 54 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 21 في المائة بنحو 30 صفقة لتصل إلى 170 صفقة. ارتفع سهم "الكثيري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 27.70 ريال، مقابل تراجع خمسة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 60 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بنسبة 404 آلاف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 285 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 114 ألف ريال.
- الأسهم السعودية تعود للربحية بعد خسائر 5 جلسات .. والسيولة عند 4.7 مليار ريال
- "نمو" تخسر 11 نقطة بتداولات دون مليون ريال
- مختصون: 3 أشهر حاسمة للسوق النفطية .. ولا استثناء لشراء الخام الإيراني
- المستثمرون يراقبون قدرة المصارف التركية على توفير التمويل الأجنبي
- 3.11 تريليون دولار احتياطي الصين من النقد الأجنبي
- العقوبات تدق المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الإيراني المتعثر
- الشركات الأوروبية تواصل انسحابها من «طهران» .. وتؤكد: لا نريد المغامرة
أسواق الأسهم- السعودية
- الأسهم السعودية.. «المواد الأساسية» تواجه ضغوط «المصارف» وتعيد المؤشر لمستويات الافتتاح
- الأسهم السعودية تغلق عند مستوى 8449 نقطة بتداولات تجاوزت الـ 3 مليارات ريال
- الأسهم السعودية تتجاهل ارتفاع «المصارف».. وتبقى في المنطقة الحمراء
- «نمو» تهبط 1.8 %.. وقيم التداول تصعد إلى 1.5 مليون ريـال
- بدعم قوي من «المصارف».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات
- الأسهم السعودية تتجاهل ارتفاع "المصارف".. وتبقى في المنطقة الحمراء
- «نمو» تهبط 28 نقطة.. وكميات التداول تصعد 71 %
- الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 8452 نقطة
- «المواد الأساسية» تضغط على مؤشر الأسهم.. والسيولة تهبط إلى 2.8 مليار ريـال
- مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8462 نقطة
أضف تعليق