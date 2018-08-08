"نمو" تخسر 11 نقطة بتداولات دون مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2805 نقاط فاقدة 11 نقطة. وارتفعت قيم التداول 3 في المائة بنحو 31 ألف ريال لتصل إلى 975 ألف ريال، بمعدل 5.7 ألف ريال للصفقة.

بينما الأسهم المتداولة تراجعت 20 في المائة بنحو 13 ألف سهم لتصل إلى 54 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 21 في المائة بنحو 30 صفقة لتصل إلى 170 صفقة. ارتفع سهم "الكثيري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 27.70 ريال، مقابل تراجع خمسة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 60 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بنسبة 404 آلاف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 285 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 114 ألف ريال.