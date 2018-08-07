الأسهم الأوروبية تشق طريقها عائدة إلى نطاق المكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء لتعود إلى نطاق المكاسب للعام 2018، مع ابتهاج المستثمرين بنتائج أوني كريديت، وصعود أسهم شركات الطاقة بدعم من أسعار النفط، بينما فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع وهو ما عزز معنويات المستثمرين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.56 بالمئة عند 390.83 نقطة بزيادة 0.42 بالمئة منذ بداية العام. ورغم ذلك مازال المؤشر منخفضا 13 نقطة عن ذروة يناير كانون الثاني البالغة 403.72 نقطة.

وفي وول ستريت، حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو سبعة بالمئة منذ بداية 2018، ليقف على بعد نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في يناير كانون الثاني.

ويعتقد المحللون أن اختراق ذلك المستوى ربما يعزز استمرار الاتجاه الصعودي في السوق.

وارتفع سهم أوني كريديت 2.9 بالمئة بعدما سجل أكبر بنك في إيطاليا من حيث الأصول انخفاضا أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني من العام.

وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.7 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع الطاقة 1.6 بالمئة، مع ارتفاع سهم رويال داتش شل 1.4 بالمئة وسهم توتال 1.8 بالمئة.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا بعد بدء سريان العقوبات الأمريكية على منتجات إيرانية مما أدى إلى تنامي المخاوف من أن العقوبات على النفط الإيراني، المتوقع سريانها في نوفمبر تشرين الثاني، ربما تسبب نقصا في الإمدادات.

وجاءت أكبر خيبة أمل من أسهم باندورا، التي هوت 24.2 بالمئة مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعدما خفضت شركة الحلي الدنمركية توقعاتها للمبيعات وهامش الأرباح هذا العام، وأعلنت الشركة عن إلغاء نحو 400 وظيفة.