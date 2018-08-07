"إعادة التمويل العقاري" توقع اتفاقية مع "السعودية لتمويل المساكن" لشراء محفظة تمويل بـ 1.5 مليار ريال

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اتفاقية مع الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً "سهل"، إضافةً إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل".

وتأتي هذه الاتفاقية السادسة التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، وهذا من شأنه تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، حيث تأتي هذه الجهود سعياً نحو تحقيق رؤية 2030 في ما يخص قطاع الإسكان.

وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني والرئيس التنفيذي للـشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" عبدالإله آل الشيخ، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة من كلا الجانبين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن هذه الاتفاقية مع "سهل" تعد خطوة مهمة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع الشركة السعودية لتمويل المساكن ومختلف شركات ومؤسسات التمويل، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُعد السادسة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّناً أن مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ 4.9 مليار ريال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل": "إن الوصول إلى هذه الاتفاقية يعكس عمق التعاون القائم بين الشركة السعودية لتمويل المساكن مع وزارة الإسكان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري"، مؤكداً أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر.

وأضاف: "أن تنوع المنتجات يغطي كافة الشرائح بما فيها المتقاعدين من القطاع الخاص والحكومي، مؤكداً أن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ"سهل" تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء، ويمكن المزيد من المواطنين لامتلاك منازلهم".

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد عن 4.9 مليار ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.