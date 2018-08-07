كاليفورنيا تشهد أكبر حريق في تاريخها الحديث

يجتاح كاليفورنيا راهنا أكبر حريق في تاريخها الحديث ورقعته آخذة في الاتساع في شمال أكثر الولايات الأميركية تعدادا للسكان.

ويعود الحريق القياسي السابق في كاليفورنيا الواقعة في غرب الولايات المتحدة إلى ثمانية أشهر فقط. وقد قضى نحو عشرة أشخاص منذ بداية فصل الصيف في الحرائق التي تجتاح الولاية.

وقد سيطرت فرق الاطفاء على الحريق الذي سمي "مندوسينو كومبليكس" بنسبة 30 % تقريبا، على ما ذكرت هيئة "كالفاير" لمكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا. وأسفر الحريق عن سقوط قتيلين على الأقل.

واندلع الحريق في بؤرتين متجاورتين في 27 تموز/يوليو والتحمتا الاثنين لتشكلا أكبر حريق تشهده كاليفورنيا. وقد أتى على 114850 هكتارا أي مساحة مدينة لوس أنجليس المترامية الأطراف. وهو تاليا أكبر من حريق "توماس" القياسي الذي التهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي 114078 هكتارا.

وينتشر في منطقة أخرى من شمال كاليفورنيا منذ 23 تموز/يوليو حريق مدمر آخر سمي "كار"، تسبب بمقتل سبعة أشخاص وأتى على أكثر من 1600 مبنى من بينها حوالى ألف مسكن.

وأدى حريق "فرغسون" الكبير في المنطقة نفسها الذي اندلع في 13 تموز/بوليو إلى مقتل إطفائيين اثنين وإلى إغلاق متنزه يوسيميتي الوطني جزئيا في خضم الموسم السياحي. وقد تم احتواء الحريق بنسبة 38 %.

ويكافح أكثر من 14 ألف إطفائي الحرائق المختلفة المندلعة في ولاية كاليفورنيا.

وقد تم إجلاء آلاف الأشخاص منذ بداية سلسلة الحرائق هذه. وسمح لبعضهم بالعودة إلى منازلهم في الأيام الأخيرة.