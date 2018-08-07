وصول أكثر من 899 ألف حاج إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين 899.348 حاجاً، بزيادة بلغت 57.422 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 859.649 حاجاً ، وعن طريق البر 30.317 حاجاً، وعبر البحر 9.382 حاجاً.