استمرار تراجع الإنفاق العائلي في اليابان للشهر الخامس على التوالي

أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الثلاثاء تراجع الإنفاق العائلي في اليابان خلال يونيو الماضي للشهر الخامس على التوالي رغم إجراءات تحفيز الإنفاق التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وبلغ متوسط الإنفاق العائلي في اليابان خلال الشهر الماضي 267641 ين (2404 دولارات) خلال يونيو الماضي بانخفاض نسبته 1.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الشئون الداخلية والاتصالات.

ورغم سنوات من إجراءات تحفيز الاقتصاد، مازالت الحكومة اليابانية تكافح لتحقيق نمو اقتصادي ملموس في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي منذ تولي آبي رئاسة الحكومة في ديسمبر 2012 .

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان بعد وضع التغير في معدل التضخم في الاعتبار بنسبة 4.4% سنويا خلال يونيو الماضي وهي أول زيادة منذ ستة أشهر.

كان الاقتصاد الياباني وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أول انكماش للاقتصادي منذ 9 فصول، على خلفية ضعف الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة اليابانية يوم الجمعة المقبل البيانات الأولية للناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى يونيو الماضي.