الولايات المتحدة الأمريكية تعيد فرض العقوبات على إيران

أعلن البيت الأبيض اليوم عن اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات لإعادة فرض العقوبات على إيران. وقال الرئيس ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض"تقوم سياستنا على تقييم لا لبس فيه للدكتاتورية الإيرانية ورعايتها للإرهاب وعدوانها المستمر في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم". وأضاف البيان، فيما يتعلق بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، حدّدت الإدارة فترتي سماح لمدة 90 يومًا و180 يومًا للأنشطة التجارية في إيران أو التي تكون إيران طرفًا فيها، تمشيًا مع قرار الرئيس ترامب، ستعيد الإدارة فرض عقوبات محددة بعد 6 أغسطس، وهو اليوم الأخير من فترة السماح الأولى التي تستغرق 90 يومًا، وسيتم إعادة فرض العقوبات في 7 أغسطس. وتتمثل العقوبات في شراء أو حيازة أوراق العملة الأمريكية من قبل الحكومة الإيرانية، تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، الغرافيت والألومنيوم والصلب والفحم والبرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية، والمعاملات التجارية التي تتمّ بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية، وقطاّع السيارات في إيران. وبحسب البيان، سيتم فرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر، بما في ذلك العقوبات على شركات تشغيل الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن والبناء، ومعاملات إيران النفطية، وتعاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني. وأضاف البيان،أن الإدارة الأمريكية ستعيد أيضًا إدراج مئات الأفراد والكيانات والسفن والطائرات التي كانت مدرجة سابقًا في قوائم العقوبات، كما سيواصل الرئيس ترامب الوقوف في وجه عدوان النظام الإيراني، وستقوم الولايات المتحدة بتطبيق العقوبات التي أعيد فرضها بشكل كامل، وتحذر الذين يفشلون في الحد من أنشطتهم مع إيران بمواجهة عواقب وخيمة. وطبقًا للبيان، ستعمل الإدارة الأمريكية مع حلفائها للضغط على النظام الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق يغلق كافة السبل لصنع سلاح نووي ويعالج نشاطاته الخبيثة الأخرى.