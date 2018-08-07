دروس وعبر للمستجدات في مجالس الإدارات «2 من 3»

تنصح حنا المُستجِدات بالتريث إلى أن يجدن دافعا واضحا للانضمام إلى مجلس الإدارة، وتحذر من اتخاذ أي خطوة فقط لمجرد أنها الخطوة التالية بالنسبة للآخرين، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتها تنتظر مطولا قبل اتخاذ خطوتها هذه. فقد ارتأت حنا أن تستثمر طاقاتها في مجلس الإدارة هذا بعد أن اقتنعت تماما أن هنالك منفعة لكلا الطرفين. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها المسافة والمدة الزمنية التي يجب تخصيصها لهذا الالتزام، التي تراوح عادة ما بين 15 و25 يوما في السنة، إلا أنها متحمسة جدا إزاء إمكانية قيامها بدور في تغيير طبيعة مجالس الإدارات في باكستان. لم تفكر ماريكي باكاس، التنفيذية الهولندية العاملة في مجالات القانون والاستراتيجية والمالية، في الانضمام إلى أي مجلس إدارة، إلى أن تلقت مكالمة هاتفية قبل 12 عاما، سألها المختص بالتوظيف، إن كانت مهتمة بالانضمام إلى مجلس عمال، أحد الطرق التقليدية للوصول إلى مجالس الإدارات في هولندا. وفي ذلك الوقت، كان أحد أصدقائها المقربين يحثها، إلى جانب نساء أخريات، على الانضمام إلى مجالس الإدارات، لتجد ماريكي ــ المفعمة بالطاقة والحماس لقبول تحديات جديدة ــ نفسها جنبا إلى جنب مع رئيس لجنة تدقيق شركة هاينيكين، خلال اجتماع لجنة التدقيق الخاص بأحد المتاحف. وفي أول اجتماع مجلس إدارة لها، أدركت ماريكي أن هنالك عديدا من القوانين غير المكتوبة، إذ كانت تعتقد أن عملية اتخاذ القرارات تتم خلال الاجتماعات، ولكن سرعان ما أدركت أن عديدا من المسائل تتم تسويتها قبل الاجتماعات. ولم تشعر ماريكي حينها بالحنق أو السخط، بل قررت اكتشاف قواعد اللعبة، وتعلّم اللعب وفقها، وأن تطوع تلك القواعد بما يعود في مصلحتها عند الإمكان. فبدأت ماريكي الاتصال برئيس مجلس الإدارة من سيارتها قبل ساعة من بدء كل اجتماع، وقالت: "كان الجميع متفاجئا في البداية، إلا أنهم بدأوا يشعرون بأنني واحد منهم مع مضي الوقت". ونظرا لأنها لم تكن مهتمة بممارسة رياضتي الجولف وكرة القدم، أو حتى "تناول المشروبات"، كان عليها توطيد علاقاتها مع باقي أعضاء مجلس الإدارة بطريقتها الخاصة: "كنت أدعوهم إلى احتساء القهوة، أو تناول وجبة الغداء، كي أوجد نوعا من التواصل معهم". وتعلمت ماريكي من خلال الإصغاء بالاجتماعات، كيف تنشأ التحالفات في مجلس الإدارة وتبرز التوجهات. وتقدم ماريكي النصيحة التالية: "كن صادقا، ولكن بذكاء. ولا تكن مستقيما جدا وساذجا". وبكل تأكيد، توقع المناورات السياسية، تماما كما هو الحال في اللجان التنفيذية. نظرا لخبرتها كمستشارة في مجلس الإدارة، تنصح ماريكي ببدء مسيرتك في مجالس الإدارات في الشركات غير الربحية، ومع مرور الوقت واكتسابك الخبرة والشهرة، ستدق الفرص أبوابك لمناصب أرفع، ولا سيما أن عديدا من أعضاء المؤسسات غير الربحية يقدمون المشورة لكبريات الشركات. وتؤمن ماريكي بضرورة قيام الموظفات بدوام كامل، بمحاولة الانضمام إلى مجالس إدارات غير تنفيذية، ليس لمجرد أنها أقل خطورة فحسب، بل لأنها تعزز مصداقيتك ومهنيتك، كما تبدد أي أفكار حول تسلمك المنصب لمجرد كونك امرأة. إن ماريكي مقتنعة أن عملها الدائم في مجالس الإدارات هو نتيجة لمساق حول قيادة المرأة، كانت قد أخذته في كلية إنسياد، وتعلمت خلاله كيفية توظيف الصوت ولغة الجسد بكفاءة أعلى، وصقل مهاراتها في التعارف، وأصبحت مدركة تماما أهمية الامتثال لقواعد الأزياء: "للانطباعات الأولى أهمية بالغة، فنحن بمواقف صعبة بطبيعة الحال، فلا تزيدن الطين بلة من خلال إيجاد انطباعات غير لائقة". وتؤكد مايكي على أهمية التواصل المباشر: "لا تترددن، ولا تقلن "أنا أعتقد" أو "ربما".. قلن ما تعنينه بشكل مباشر، فالرجال يفعلون ذلك"... يتبع.