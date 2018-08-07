القرني يغيب عن الهلال

علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن فواز القرني حارس فريق الاتحاد لكرة القدم سيغيب عن لقاء السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال 18 آب (أغسطس) الحالي في العاصمة البريطانية لندن بسبب إصابته في الركبة خلال معسكر النمسا.

وكان القرني قد دخل آخر تدريبين للاتحاد قبل عودة الفريق أمس إلى جدة حيث يحتاج مزيدا من الوقت للعودة للمشاركة، ما سيجعل زميله عساف القرني هو الحارس الأساسي في لقاء السوبر، وراكان النجار الحارس الاحتياطي. على صعيد آخر، منح المدرب الأرجنتيني دياز اللاعبين راحة يومين بعد وصول البعثة أمس حيث سيبدأ الاتحاد المرحلة الثالثة من الإعداد في لندن حيث ستغادر البعثة غدا الأربعاء على أن يبدأ أول مران الخميس. وكان الثلاثي فالديفيا وجوناس وكارليتو قد وجدوا في مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في حين غادر الأسترالي ماثيو جورمان يرافقه كارلوس فيلانويفا إلى كرواتيا على أن يعودوا مباشرة إلى التدريبات في لندن.