الجبير يستقبل كبير الموظفين الجمهوريين المختصين بشؤون الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأمريكي

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، كبير الموظفين الجمهوريين المختصين بشؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ايريك ترايجر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.

