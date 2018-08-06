أرباح "تايسون فودز" خلال الربع الثالث من العام المالي تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة "تايسون فودز" الأمريكية للصناعات الغذائية اليوم الاثنين زيادة أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة المبيعات.

وتجاوزت الأرباح المعدلة للسهم الواحد توقعات المحللين في حين جاءت الإيرادات أقل من التوقعات. وأكدت الشركة تقديراتها لنتائج العام المالي الحالي ككل.

وقد حقق قطاعا اللحم البقري والصناعات الغذائية نتائج قوية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مما عوض تراجع أداء قطاعي الدواجن ولحم الخنزير.

من ناحيته قال "توم هايس" الرئيس التنفيذي للشركة "واصلنا تنمية أعمالنا خلال الربع الثالث، حتى رغم الرياح المعاكسة التي نواجهها والمتعلقة بفائض المعروض والأسعار. في هذه البيئة الصعبة، حققنا نتائج قوية خلال الربع الثالث ككل مع نمو المكاسب وأرباح التشغيل وهامش الأرباح".

ارتفعت أرباح الشركة القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 541 مليون دولار بما يعادل 1.47 دولار لكل سهم مقابل 447 مليون دولار بما يعادل 1.21 دولار لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن أرباح السهم المعدلة خلال الربع الثالث بلغت 1.5 دولار مقابل 1.28 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كان متوسط توقعات المحللين لهذه الأرباح 1.46 دولار لكل سهم.

وأشارت الشركة إلى زيادة مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 2% إلى 1.05 مليار دولار مقابل 9.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 10.27 مليار دولار.