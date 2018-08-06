الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

تراجعت العملة التركية مجددا أمام الدولار في تعاملات نيويورك الصباحية اليوم الاثنين، بعد إعلان الولايات المتحدة اعتزامها مراجعة السماح بدخول السلع التركية إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية، وذلك ردا على القيود التي قررت تركيا فرضها على السلع الأمريكية.

كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة اعتزامها تقديم مراجعة لإعفاء المنتجات التركية من رسوم الدخول إلى السوق الأمريكية وفقا لنظام المعاملة التفضيلية العام، وهو ما سيؤثر على صادرات تركية إلى الولايات المتحدة بقيمة 1.66 مليار دولار.

وقد تراجعت الليرة التركية صباح اليوم إلى 5.1948 ليرة لكل دولار، مقابل 5.0752 ليرة لكل دولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.