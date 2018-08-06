اليونان تتسلم آخر أقساط المساعدة بقيمة 15 مليار يورو

تسلمت اليونان آخر قسط من المساعدات المخصصة لها، وأكد صندوق آلية إنقاذ اليورو (إي س إم)، اليوم الاثنين، الإفراج عن القسط وقيمته 15 مليار يورو.

وحسب بيان صندوق الآلية، فإن من المنتظر تخصيص 9.5 مليار يورو من هذا القسط لبناء ما يعرف بوسائد مالية تحوطا لفترة ما بعد انتهاء برنامج المساعدات الدولي، فيما سيتم استخدام الجزء المتبقي من القسط لتسوية الديون.

يشار إلى أن القروض الدولية ساعدت منذ 2010 على حماية اليونان من الإفلاس، وفي مقابل هذه القروض، التزمت حكومة أثينا بتنفيذ برنامج إصلاح وتقشف صارم وشامل.

وأتاح البرنامج الثالث لمساعدات اليونان، نظريا، ما يصل إلى 86 مليار يورو لدعم الحكومة اليونانية، فيما بلغ مقدار الأموال التي جرى صرفها فعليا وفقا لصندوق (إي إس إم) نحو 62 مليار يورو.

وينتهي البرنامج الثالث في العشرين من أغسطس الجاري، وفي أعقاب ذلك سيتعين على اليونان أن تعاود الاعتماد على نفسها في النواحي المالية.

وحسب صندوق (إي إس إم)، فإن قيمة الوسائد المالية التي تمتلكها اليونان بعد صرف القسط الأخير من المساعدات، وصلت إلى نحو 24 مليار يورو، وأوضح الصندوق أن هذه الوسائد يمكنها أن تحمي اليونان من التعثر لمدة نحو 22 عاما.

كانت اليونان تمكنت مؤخرا وبعد سنوات من الأزمة، من تحقيق نمو اقتصادي.

وتمثل الديون السيادية لليونان نحو 180% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.