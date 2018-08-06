تحويل فرع "الكثيري" القابضة الى شركة ذات مسئولية محدودة

أعلنت شركة الكثيري القابضة اليوم عن تحويل فرعها الى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة تحت مسمى شركة اليان للصناعة ( شركة شخص واحد ) وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والاستثمار ، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال 500 ألف ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية.