أعلنت شركة الكثيري القابضة اليوم عن تحويل فرعها الى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة تحت مسمى شركة اليان للصناعة ( شركة شخص واحد ) وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والاستثمار ، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال 500 ألف ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية.
- تحويل فرع "الكثيري" القابضة الى شركة ذات مسئولية محدودة
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