مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,352.39 بانخفاض وقدره 1.34 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 968.24 بانخفاض وقدره 3.73 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 12 مليونا و 37 ألفا و 435 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 967 ألفا و 621 دينارا تم تنفيذها من خلال 127 صفقة.

كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة لهذا اليوم 5 ألاف وحدة بقيمة إجمالية قدرها 475 دينارا تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 0.02% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 89.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.