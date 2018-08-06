تراجع أرباح الأندلس العقارية 56% إلى 12 مليون خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الأندلس العقارية النتائج المالية الأولية حيث تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني 56% إلى 12 مليون مقارنة بربح مقداره 27مليون خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود الإنخفاض في صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بشكل رئيسي إلى التغير في حصص ملكية الشركة الأم في كلاً من الاندلس مول وفندق ستايبريدج جدة اللذان تعود ملكيتهما لصندوق الاهلي ريت وإنخفاض ربح التشغيل بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية نتيجة رسوم ادارة صندوق الاهلي ريت وكذلك الزيادة في مخصص الانخفاض في قيمة ذمم المستأجرين عن عقود الايجار التشغيلي. مع انخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة وهذا برغم الارتفاع في مجمل الربح.