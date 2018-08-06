بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 16.7 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر العام 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 5259 نقاط وبنسبة ارتفاع 32ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر131 مليون سهم تمت من خلال 6023 صفقة نقدية بقيمة 7ر30 مليون دينار كويتي (نحو1ر101 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4934 نقطة وبنسبة انخفاض 06ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر64 مليون سهم تمت عبر 2562 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو1ر16 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 5437 نقطة بنسبة ارتفاع 51ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر66 مليون سهم تمت عبر 3461 صفقة بقيمة 7ر25 مليون دينار (نحو 6ر84 مليون دولار).