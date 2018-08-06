تراجع أرباح دور الضيافة 55% إلى 14 مليون خلال الربع الثاني

أعلنت شركة دور للضيافة النتائج المالية الأولية حيث تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني 55% إلى 14 مليون مقارنة بربح مقداره 31 مليون خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تأثر إيرادات منشآت الشركة الفندقية بمدينة الرياض بانخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال نظراً للتزايد المضطرد في عدد الغرف الفندقية المعروضة بالسوق الفندقي نتيجة الافتتاحات الجديدة، وكذلك الإغلاق الجزئي لبعض منشآت الشركة بمدينة الرياض نظراً لقيام الشركة بإعادة تأهيلها وتجديدها لمواجهة المنافسة في السوق.