إنجاز 89% من مشروع محطات الطاقة النووية في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انجاز أكثر من 89 بالمئة من مشروع محطات الطاقة النووية بأبوظبي.

ويهدف المشروع المكون من أربع محطات إلى توفير "طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء الإمارات" كما سيحد من "انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية كل عام".

وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ، في بيان اليوم الاثنين ، إن المحطة الثانية في المشروع اجتازت "اختبار الأداء الحراري بنجاح وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة والكفاءة، بعد اجتياز المحطة الأولى للاختبار ذاته" في وقت وسابق.

وأوضحت المؤسسة أن "اختبار الأداء الحراري يعتبر أحد أهم الاختبارات الأساسية التي تسبق مرحلة العمليات التشغيلية، وتم تحقيق هذا الإنجاز نتيجة لتعاون المؤسسة المثمر مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ المقاول الرئيسي لمشروع الطاقة النووية السلمية الجاري تطويره في أبوظبي".

وتابعت "تم تحقيق هذا الانجاز بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي هيئة اتحادية مستقلة تعمل على تنظيم الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في دولة الإمارات".

وقال المهندس محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن اجتياز المحطة الثانية في مشروع الطاقة النووية السلمية لاختبار الأداء الحراري بنجاح "يظهر مدى الالتزام بتطبيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة" ، مؤكدا السعي "لمواصلة الجهود من أجل تعزيز مكانة مشروع الطاقة النووية، باعتباره نموذجا يحتذى به، ومرجعا لكافة مشاريع محطات الطاقة النووية السلمية الجديدة حول العالم".