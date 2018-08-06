وزير النفط العراقي: أسعار النفط تقترب من الاستقرار

نقلت صحيفة الصباح الرسمية اليوم الاثنين عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قوله إن أسعار النفط تتجه نحو الاستقرار.

وذكر اللعيبي أن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 7.5 مليون برميل يوميا خلال 2023 و2024، تخصص منها ستة ملايين برميل يوميا للتصدير و1.5 مليون برميل يوميا للاستهلاك المحلي.