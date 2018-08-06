"لازوردي" تستحوذ على "ازدياد العربية التجارية" بقيمة 188 مليون ريال

أعلنت شركة لازوردي توقيع اتفاقية شراء الأسهم (اتفاقية الشراء) مساء يوم 5 أغسطس 2018م، للاستحواذ على حصة 100٪ في شركة ازدياد العربية التجارية (يشار إليها فيما بعد إزدياد)، المالك والمشغل لامتياز العلامة التجارية الدولية (TOUS) في المملكة العربية السعودية.



وتم تحديد سعر الشراء على أساس القيمة العادلة بما يعادل 188 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى 25 مليون ريال سعودي مدفوعات إضافية مشروطة بالأداء المستقبلي وتحقيق مستويات دخل متفق عليها بنهاية السنة المالية لعام 2020م. وقد بلغ صافي دخل شركة إزدياد التجارية للسنوات الثلاثة الماضية 2017 و 2016 و 2015 على التوالي 18.8 مليون ريال سعودي، 19.1 مليون ريال سعودي، 16.1 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع أن يتم تمويل الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنكية والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة، وتؤكد الشركة بأنه لا يوجد أطراف ذوي علاقة مشاركين في هذه الصفقة.



وسيتم دمج نتائج شركة إزدياد ضمن نتائج لازوردي بمجرد انتقال السيطرة الكاملة لشركة لازوردي. وتخضع عملية الاستحواذ للشروط المعتادة ويتوقع انتهاء إجراءات الاستحواذ بالكامل فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر 2018م.