الأسهم اليابانية تتراجع في جلسة متقلبة وسط توترات تجارية ونتائج أعمال

أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا في جلسة متقلبة ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين مع استمرار توخي المستثمرين الحذر في ظل مجموعة من نتائج أعمال الشركات والمحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو هذا الأسبوع.

وتراجعت أسهم شركات المقاولات بعد أن هوى سهم تايسي 12 بالمئة وأضر بالمعنويات في القطاع عقب إعلان الشركة انخفاض صافي ربحها في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران بنسبة 34.4 بالمئة إلى 12.96 مليار ين مقارنة بها قبل عام. ونزل مؤشر قطاع البناء 2.4 بالمئة وكان ثاني أسوأ القطاعات أداء في البورصة.

وهبطت أسهم كاجيما 4.3 بالمئة وشيميزو 4.4 بالمئة وأوباياشي 4.9 بالمئة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.1 في المئة عند 22507.32 نقطة بعد أن تحرك صعودا وهبوطا على مدار الجلسة.

وسيطرت حالة من الحذر على الأسواق المالية مع هبوط الأسهم الصينية عقب أحدث تهديدات من بكين بفرض رسوم جمركية في تصعيد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن يوم التاسع من أغسطس آب.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المئة لينهي الجلسة عند 1732.90 نقطة.