وزير الخارجية الأمريكية: عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية

تعهّد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الأحد بأن الولايات المتحدة سوف "تطبّق العقوبات" التي أعادت فرضها على ايران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

وابتداءً من الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش الثلاثاء لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأميركية، كما ان عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد.

وقال بومبيو للصحافيين إن تصعيد الضغط على طهران يرمي الى "إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة"، مضيفا ان الإيرانيين "غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الإقتصادية التي قطعتها لهم".