قوائم «ناتبت» تحول دون إعلان النتائج المالية لـ «اللجين»

أعلنت شركة "اللجين" عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثاني في الوقت المحدد لأمر خارج عن إرادتها، إذ إن الشركة الزميلة "ناتبت" لم تسلِّم قوائمها المالية للربع الثاني 2018 حتى الآن حسب المدة المتفق عليها بين الشركتين وهي 15 يوما بعد نهاية كل ربع سنوي. وبينت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" أمس، أن تأخر شركة ناتبت في عقد جمعيتها العمومية السنوية إلى ما بعد انقضاء المدة النظامية، وعدم الإفصاح عن أسماء المراجعين الخارجيين المرشحين إلا في وقت انعقاد جمعية شركة ناتبت، وعدم تضمن قائمة المراجعين المرشحين للتصويت عليهم اسم مراجع شركة اللجين، كان الأمر المتسبب في اعتذار مراجع شركة اللجين، لذا طلبت شركة اللجين -استدراكا للوقت- عقد جمعية عامة لتعيين مراجع خارجي بديلا منه يوم الخميس الموافق التاسع من آب (أغسطس) 2018، ما يضطر الشركة إلى تجاوز الوقت المحدد لإعلان النتائج وبالتالي تعلن الشركة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثاني 2018 في الوقت المحدد على موقع تداول للأسباب المذكورة أعلاه.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها وبذل قصارى جهدها من أجل إصدار النتائج المالية للربع الثاني 2018، وما زال التواصل مستمرا مع شركة ناتبت لأجل إرسال بياناتها المالية للربع الثاني 2018 في أسرع وقت، لتتمكن شركة اللجين من إعلان نتائجها المالية للربع الثاني 2018 في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الشركة أن عملياتها وعمليات الشركات التابعة والزميلة لها تسير وفق التوقعات والخطط المرسومة لها كما تؤكد قوة وسلامة مركزها المالي، وأن عدم تمكن الشركة من إعلان النتائج للربع الثاني 2018 هو شأن إجرائي وليس له علاقة بالأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة.