«البيئة» تخصص 5 مواقع في «عسير» لإقامة مدن زراعية

خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة خمسة مواقع في منطقة عسير لإقامة مدن زراعية ومتنزهات في مساحة تتجاوز 164 مليون متر مربع، وذلك استناداً إلى الأمر السامي رقم (22435) بتاريخ 7 جمادى الأول 1437هـ، القاضي بمنح الوزارة صلاحية تخصيص الأراضي الواقعة تحت إشرافها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح المهندس صالح اللحيدان وكيل الوزارة للأراضي والمساحة، أن الوزارة خصصت أرض متنزه الغضاة الشرقي في "طريب" بمساحة بلغت 90 مليون متر مربع لإقامة متنزه الغضاة الشرقي، بينما خصصت مساحة تجاوزت 24.5 مليون متر مربع لإقامة متنزه الغضاة الغربي، إضافة إلى تخصيص أرض لإقامة متنزه "كرويل" على مساحة تتجاوز 27.6 مليون متر مربع.

وبين المهندس اللحيدان، أن الوزارة خصصت "أرض الطلاح" و"أرض الرشدان" في وادي بن هشبل لإقامة مدن زراعية، في مساحة تتجاوز 22.5 مليون متر مربع، موزعة إلى 16 مليون متر مربع في أرض الطلاح، و6.5 مليون متر مربع في أرض الرشدان.

وتتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مدن زراعية من خلال طرح أراض للاستثمار بمساحات محدودة.



ضمن برامج التنمية المستدامة، لزراعتها بمحاصيل غير مهدرة للمياه، وذلك عن طريق الاستفادة من المياه المتجددة، كما تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم الإنتاج المحلي.

وتسهم المدن الزراعية في إعطاء المجال للمزارعين بالتحول لبدائل أخرى عن زراعة الأعلاف، تشمل الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة، تسمين الماشية، مزارع الدواجن، الاستزراع السمكي، والمشاريع السياحية غير المهدرة للمياه، إضافة للاستثمار الزراعي بالخارج، من خلال الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وبما يتوافق وينسجم مع "رؤية المملكة 2030"، ويدعم استراتيجية الأمن الزراعي والغذائي في المملكة.