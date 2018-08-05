أخضر المبارزة يحصد 7 ميداليات عربية

حقق المنتخب السعودي للمبارزة 7 ميداليات ( ذهبيتان ، فضيتان ، 3 برونز) ضمن منافسات البطولة العربية للمبارزة المقامة حاليا في الأردن.

وسيطر الأخضر السعودي على المراكز الأولى في منافسات سلاح الشيش (الفويل) تحت 11 سنة ، بعد أن حقق راشد الزهراني الميدالية الذهبية، وحصل فارس الشريف على الميدالية الفضية ، ونال محمد راغب المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية ، فيما حقق أحمد هزازي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سلاح المبارزة (الابيه) تحت 11 سنة ، وحصل يوسف البنعلي على الميدالية الفضية.وفي منافسات (الفتيات) حققت لاعبة المنتخب السعودي قماشة الدغيثر المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية في سلاح السيف العربي (سيبر) تحت 13 سنة ، كما حقق اللاعب محمد الدخيل المركز الثالث والميدالية البرونزية، في منافسات سلاح الشيش (فويل) تحت 13 سنة.