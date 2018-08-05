"نمو" تكسب 30 نقطة بسيولة متواضعة عند 725 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة على التوالي لتغلق عند 2837 نقطة رابحة 30 نقطة بنسبة 1 في المائة، وارتفعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 28 ألف ريال لتصل إلى 725 ألف ريال، بمعدل 6.4 ألف ريال للصفقة.

بينما الأسهم المتداولة تراجعت 38 في المائة بنحو 21 ألف سهم لتصل إلى 33 ألف سهم. أما الصفقات، فارتفعت 2 في المائة بنحو صفقتين لتصل إلى 112 صفقة. ارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال، مقابل تراجع ثلاثة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25.85 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 191 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 137 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 113 ألف ريال.