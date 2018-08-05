"نمو" تكسب 30 نقطة بسيولة متواضعة عند 725 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة على التوالي لتغلق عند 2837 نقطة رابحة 30 نقطة بنسبة 1 في المائة، وارتفعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 28 ألف ريال لتصل إلى 725 ألف ريال، بمعدل 6.4 ألف ريال للصفقة.
بينما الأسهم المتداولة تراجعت 38 في المائة بنحو 21 ألف سهم لتصل إلى 33 ألف سهم. أما الصفقات، فارتفعت 2 في المائة بنحو صفقتين لتصل إلى 112 صفقة. ارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال، مقابل تراجع ثلاثة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25.85 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 191 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 137 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 113 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
- الأسهم السعودية.. «المواد الأساسية» تواجه ضغوط «المصارف» وتعيد المؤشر لمستويات الافتتاح
- الأسهم السعودية تغلق عند مستوى 8449 نقطة بتداولات تجاوزت الـ 3 مليارات ريال
- الأسهم السعودية تتجاهل ارتفاع «المصارف».. وتبقى في المنطقة الحمراء
- «نمو» تهبط 1.8 %.. وقيم التداول تصعد إلى 1.5 مليون ريـال
- بدعم قوي من «المصارف».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات
- الأسهم السعودية تتجاهل ارتفاع "المصارف".. وتبقى في المنطقة الحمراء
- «نمو» تهبط 28 نقطة.. وكميات التداول تصعد 71 %
- الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 8452 نقطة
- «المواد الأساسية» تضغط على مؤشر الأسهم.. والسيولة تهبط إلى 2.8 مليار ريـال
- مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8462 نقطة
أضف تعليق