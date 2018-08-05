الأسهم السعودية .. نشاط شرائي محدود في آخر أسبوع للإفصاحات المالية للشركات

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 8242 نقطة فاقدة عشر نقاط بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من قطاعي المصارف والمواد الأساسية. رغم التراجع إلا أنها لم تتداول دون أدنى مستوياتها في الجلسة السابقة مع تراجع في وتيرة الانخفاض مع تحقيق بعض المكاسب أثناء الجلسة، وتلك إشارات تظهر نشاط المشترين في السوق ولو كان محدودا، واستمرار ذلك النشاط سيؤدي إلى تماسك السوق ومحاولة العودة فوق متوسط 50 يوما عند 8276 نقطة لتخفيف الضغوط البيعية، وتبقى مستويات 8350 نقطة الأهم حيث تجاوزها سيزيد من شهية المخاطرة ما يدفع بالسوق إلى مستويات أعلى.

الأسبوع الحالي الأخير في الإفصاح عن النتائج المالية سيظهر معطيات جديدة قد تلعب دورا في تحرك السوق أو مدى التذبذب.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8253 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8262 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8230 نقطة فاقدا 0.23 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8242 نقطة فاقدا عشر نقاط بنسبة 0.13 في المائة. بينما تراجعت قيم التداول 58 مليون ريال بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 3.7 مليار ريال، بمعدل 41 ألف ريال للصفقة.

أما الأسهم المتداولة فارتفعت 4 في المائة بنحو 4.5 مليون سهم متداول لتصل إلى 131 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فاستقرت تقريبا عند 90 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.3 في المائة. تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.95 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 32 في المائة بتداولات 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 413 مليون ريال.



أداء الأسهم



ارتفع سهما "بوبا العربية" و"الحكير" بالنسبة القصوى ليغلقا عند 90.40 ريال و23.26 ريال على التوالي، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 65.90 ريال.

وتصدر المتراجعة "الأنابيب السعودية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 17.10 ريال، يليه "الدرع العربي" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 20.78 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 13.22 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 30 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 26 في المائة بتداولات 1 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 3 في المائة بقيمة 104 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية