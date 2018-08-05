مكتب تحقيقات الطيران يصدر بياناً إلحاقياً بشأن طائرة " جت ايرويز " الهندية

أصدر مكتب تحقيقات الطيران بياناً إلحاقياً بشأن تعرض طائرة الخطوط الهندية (جت ايرويز) لانحراف من الممر الأرضي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الجمعة الماضي وعلى متنها 144 راكبًا وسبعة ملاحين والمتجهة من الرياض إلى مطار مومباي .

وقال المكتب تؤكد نتائج التحقيقات الأولية أن الطائرة شرعت للإقلاع من الممر الأرضي ( K ) المخصص والمعد لمرور الطائرات، بدلاً عن المدرج (R33) وهو المُعد للإقلاع، وأثناء تسارع الطائرة على الممر الأرضي كانت الرؤية واضحة ولا توجد أي عوائق، وتجاوزت الطائرة نهاية الممر الأرضي إلى المنطقة الترابية وتوقفت على مقربة من مخرج الممر الأرضي ( G4) .

وأضاف أن فرق الإطفاء والانقاذ باشرت موقع الطائرة خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز دقيقة من وقوف الطائرة واستلام البلاغ. وتم إخلاء جميع الركاب والملاحين عن طريق أبواب الطوارئ والزلاقات للطائرة بسلام ولم تنتج أي إصابات.

وأوضح أنه على الفور باشر مكتب تحقيقات الطيران التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة بمشاركة من مكتب تحقيقات حوادث الطيران الهندي.