تراجع أرباح "حلواني إخوان" 29% إلى 8.5 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة حلواني إخوان عن تراجع أرباح الشركة إلى 8.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام بتراجع قدره 29% عن الربع المماثل من العام السابق حين ربحت الشركة 12 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي ارباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى زيادة تكلفة مبيعات الشركة في السعودية بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية، وزيادة تكلفة المبيعات في الشركة التابعة في مصر بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية و كذلك زيادة اسعار الخدمات العامة والمحروقات، وزيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية و الشركة التابعة. كما تضمنت نتائج الربع الثاني من العام السابق ارباح غير مكررة بلغت 2.1 مليون ريال. مع زيادة مصاريف البيع و التوزيع في السعودية بسبب زيادة الانشطة الترويجية و طرح منتجات جديدة في الأسواق.