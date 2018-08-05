قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار، وذلك لمساعدة الشركة في طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة (إحدى شركاتها التابعة في مصر) للأكتتاب العام بالسوق المالية المصرية. وبلغت قيمة التعاقد بحسب بيان الشركة 462 ألف جنية مصري مقابل تقييم الشركة في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى نسبة 2% من قيمة الطرح ولمدة التعاقد أثنى عشر شهراً من تاريخ التوقيع ولا يوجد أطراف ذات علاقة. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي من منطلق العمل على تقوية المركز المالي للشركة وتقليل المخاطر بالإضافة إلى إمكانية توسع الشركة في أعمالها من خلال الاستحواذ على الشركات أوالاندماجات وكذلك استرداد جزء من الاستثمار وسوف يتم الإعلان عن الأثر المالي الإيجابي المتوقع حال الإنتهاء من عمليه التقييم ، علماً بأن الموافقة النهائية على الإدراج مشروطة باستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية اللازمة لذلك في مصر.
- 99.1 مليار ريال الائتمان المصرفي لقطاع التشييد .. ارتفع 5 % في الربع الثاني
- 37 مليار دولار خسائر العملات الرقمية في أسبوع
- "البابطين" تتعاقد مع "بريمير القابضة" لدراسة إدراج إحدى شركاتها في السوق المالية المصرية
- لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تؤيد قرار إلغاء الغرامة المالية على "سيسكو"
- أرامكو توتال تربح 457 مليون ريال خلال الربع الثاني
- أسمنت الشرقية تربح 19 مليون خلال الربع الثاني
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "البابطين" تتعاقد مع "بريمير القابضة" لدراسة إدراج إحدى شركاتها في السوق المالية المصرية
أخبار الشركات- محلية
- "الإنماء" يربح 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "أرامكو" تنوي الاستحواذ على حصة استراتيجية في "سابك" يملكها صندوق الاستثمارات العامة
- «الإندبندنت» و«الأبحاث والتسويق» في شراكة عالمية كبرى
- "السعودية للكهرباء" توقع عقد المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية
- "ساتورب": توزيع 562.5 مليون ريال أرباح نقدية للسنة المالية 2017 إلى الشركاء
- هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة... الأحد المقبل
- أرباح "الدريس" تتراجع إلى 18.2 مليون خلال الربع الثاني
- "زين السعودية" تحقق زيادة في إيراداتها لتصل إلى 1.8 مليار ريال
- "بنك الرياض" يربح 2.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "الكابلات" تبيع كامل حصتها في شركة ديميرار كابلو إلى "ZTT"
أضف تعليق