"البابطين" تتعاقد مع "بريمير القابضة" لدراسة إدراج إحدى شركاتها في السوق المالية المصرية

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار، وذلك لمساعدة الشركة في طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة (إحدى شركاتها التابعة في مصر) للأكتتاب العام بالسوق المالية المصرية. وبلغت قيمة التعاقد بحسب بيان الشركة 462 ألف جنية مصري مقابل تقييم الشركة في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى نسبة 2% من قيمة الطرح ولمدة التعاقد أثنى عشر شهراً من تاريخ التوقيع ولا يوجد أطراف ذات علاقة. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي من منطلق العمل على تقوية المركز المالي للشركة وتقليل المخاطر بالإضافة إلى إمكانية توسع الشركة في أعمالها من خلال الاستحواذ على الشركات أوالاندماجات وكذلك استرداد جزء من الاستثمار وسوف يتم الإعلان عن الأثر المالي الإيجابي المتوقع حال الإنتهاء من عمليه التقييم ، علماً بأن الموافقة النهائية على الإدراج مشروطة باستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية اللازمة لذلك في مصر.