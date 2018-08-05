"ساتورب" تربح 457 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية عن تحقيقها لـ 457 مليون ريال أرباحا عن الربع الثاني بارتفاع قدره 388% عن الربع المماثل من العام السابق حين ربحت فيه الشركة 93 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة هوامش المبيعات تبعا للظروف السائدة في السوق.