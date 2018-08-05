أسمنت الشرقية تربح 19 مليون خلال الربع الثاني

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن تحقيق صافي ربح قدره 19 مليون ريال عن الربع الثاني لهذا العام بانخفاض قدره 45% عن الربع المماثل من العام السابق والذي ربحت فيه الشركة 35 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في الربح التشغيلي لهذا الربع إلى انخفاض كمية وقيمة مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، بينما أرجعت سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض الربح التشغيلي، انخفاض الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مخصص الزكاة.