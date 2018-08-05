بعد الهاكاثون.. سعودي يتفوق على 20 مليون مشارك ويحقق كأس العالم في "FIFA"

بعد يوم واحد فقط على تحقيق فريق سعودي المركز الأول في هاكاثون الحج المقام في جدة ، استطاع السعودي مساعد الدوسري الفوز بكأس العالم في لعبة الفيفا في لندن بعد بطولة مارثوانية شهدت مشاركة 20 مليون شخص حول العالم.

وتفوق الدوسري على منافسه البلجيكي ستيفانو بينا 4-صفر في النتيجة الاجمالية لنهائي كأس العالم لكرة القدم الالكترونية أمس ليحصد جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار.

كما حصل الدوسري البالغ من العمر 18 عاما على دعوة لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في سبتمبر.

وقال المتسابق السعودي بعد فوزه 2-صفر مرتين على بينا على منصتي بلاي ستيشن وإكس بوكس "أنا فخور حقا بأنني شرفت بلدي".

وواجه المتسابقان بعضهما بعضا على مسرح رئيسي في قاعة ‭O2‬ أرينا في لندن ولم تفصل بينهما إلا شاشة كل منهما.

وأضاف الدوسري "هذا ثاني حدث أحضره في المملكة المتحدة وثاني انتصار لذا أعتقد أن هذا هو بيتي الثاني. أتمنى أن أكون البطل مرة أخرى كل عام".

وفاز الدوسري، الذي يعد من أفضل اللاعبين الدفاعيين، بكأس سبرينج في مانشستر في طريقه للنهائيات المكونة من 32 لاعبا.

وأهدر فرصة خطيرة في اللقاء الأول من وضع انفراد بالحارس لكن ثنائية من رونالدو نجم البرازيل السابق في كأس العالم على منصة بلاي ستيشن ثم هدفين من تييري هنري ورود خوليت على منصة إكس بوكس حسمت تفوق المتسابق السعودي.

وقال بينا (20 عاما) الذي وقع مؤخرا لفريق ايندهوفن لكرة القدم الالكترونية "كان الأمر صعبا بالنسبة لي، خاصة على إكس بوكس. على منصة بلاي ستيشن لم أستغل الفرص التي أتيحت لي ولعب هو جيدا".

وكان النهائي الكبير، الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر الانترنت على تويتر ويوتيوب وفيسبوك وموقع الفيفا، اخر مراحل بطولة افتراضية بدأت بحوالي 20 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم.

وخرج الانجليزي سبينسر إيلينج بطل العام الماضي من أدوار خروج المهزوم على كيرت فينيش من مالطا.



واكتسب بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) زخما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية رغم أنها تخلو من كرة قدم حقيقية .

وتضم البطولة المقامة في لندن قسمين جديدين هما اختبارات عشوائية للكشف عن المنشطات، ومراقبة لاتجاهات المراهنات كما أصبح المدربون المحترفون وأيضا وكلاء اللاعبين أمرا واقعا.

وتقدم بعض الجامعات الأمريكية في الوقت الراهن منحا للتدريب على الألعاب الالكترونية الرياضية بينما يرتبط كثير من اللاعبين الكبار بأندية أوروبية كبيرة ويحققون مكاسب مالية جيدة. وحصل السعودي مساعد الدوسري الفائز بكأس العالم على 250 ألف دولار ( نحو مليون ريال) .

وقال جان-فرانسوا باتي مدير خدمات التسويق بالاتحاد الدولي في مقابلة مع رويترز إن من المتوقع أن يستمر هذا التوجه وإن بطولة هذا العام هي "العام الأول" لنموذج جديد.

وأوضح باتي بعد ختام دور المجموعات "فيما يخص الجوائز المالية، لا أرى حقا تحركا كبيرا في هذا الشأن في المستقبل القريب. ما سيتغير هو أن اللعبة تتحول بالتدريج إلى احتراف".

وأضاف "الخطوات الأولى هذا العام كانت إجراءات مضادة للمنشطات ومراقبة الرهانات والمقامرات. أعتقد أننا سنتطور وسنتحسن".

ويظهر اللاعبون كأشخاص منفردين يشاهدهم على الانترنت جمهور من مختلف أنحاء العالم ينمو سريعا كما يجرون مقابلات مع وسائل الإعلام. وصعد المنافسون وعددهم 32 شخصا من تصفيات ضمت 20 مليون شخص على نظامي إكس بوكس وبلاي ستيشن من مختلف أنحاء العالم، وفي ظل وجود ما يقدر بنحو 80 مليون ممارس للعبة فإن فرص النمو كثيرة.

ويتعاون الفيفا مع شركة "ئي.إيه سبورتس" منذ عام 1994، وقد أقيمت أول بطولة افتراضية قبل عشرة أعوام.

وفي عام 2016، حصل الفائز على 20 ألف دولار -- وهو مبلغ صغير بالنسبة لجوائز الفترة الراهنة.

ويضم حساب ئي.إيه سبورتس فيفا على موقع تويتر 6.35 مليون متابع مقارنة بما يصل إلى 12.1 مليون متابع للفيفا.

وقال باتي "التحدي هو أن تجد هيكلا يناسب هذا العدد الضخم (من المشاركين). ينبغي أن تطمئن أن الكل يحصلون على فرص عادلة".

وأضاف "لكن نعم. نحن نتوقع نموا في المناطق التي نحن بها اليوم".

وقال "لقد رأينا قفزة ضخمة بالفعل في السنوات الثلاث الأخيرة".

ولم يقدم باتي أرقاما بشأن الإيرادات المتوقعة بالقطاع وقال إن كأس العالم لكرة القدم الالكترونية "لا تحقق أموالا كبيرة في الوقت الراهن" لكنه أوضح أن بعض المحللين يتحدثون عن الألعاب الالكترونية الرياضية باعتبارها الصناعة التي ستحقق مليار دولار مستقبلا.