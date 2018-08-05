"هيونداي كيا" تحافظ على المركز الخامس عالميا من حيث المبيعات

حافظت شركة هيونداي كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات على المركز الخامس من حيث المبيعات على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد أن مجموعة هيونداي موتور، التي تجمع شركتي هيونداي وكيا، باعت 3.59 مليون سيارة في الفترة من يناير حتى يونيو 2018 .

يشار إلى أن هيونداي وكيا واجهتا صعوبات خلال الأعوام الماضية في ظل تراجع مبيعاتهما بصورة كبيرة في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم.

وباع تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي"، الذي احتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات عام 2017، أكبر عدد من السيارات خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري.

وشملت قائمة أكبر خمس شركات من حيث المبيعات أيضا، فولكسفاجن الألمانية وتويوتا موتور اليابانية وجنرال موتورز الأمريكية.

وبلغت مبيعات رينو نيسان 5.53 مليون سيارة، في حين بلغت مبيعات شركة فولكسفاجن 5.51 مليون سيارة وتويوتا أقل قليلا من 5.21 مليون سيارة.