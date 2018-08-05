ارتفع صافي الربح لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه إلى 249.2 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 232.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7%.
وبلغ اجمالي الربح 523.3 مليون ريال خلال الربع الاول مقابل 550.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 5%. بينما أما الربح التشغيلي 314.7 مليون ريال خلال الربع الاول مقابل 301.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 4%.
أرباح "الحكير" ترتفع إلى 249.2 مليون خلال الربع الأول
ارتفع صافي الربح لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه إلى 249.2 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 232.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7%.
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