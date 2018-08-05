بحرية الاحتلال تستولي على سفينة تضامنية لكسر الحصار على غزة

استولت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على سفينة تضامنية ضمن سفن كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على بعد نحو 40 ميلا بحريا قبالة شواطئ غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المنظمين للرحلة البحرية التضامنية مع غزة، أن الاتصال قطع مع من على متن السفينة المتجهة إلى غزة في الساعات الأولى من فجر أمس السبت.

وأكدت أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على السفينة التضامنية في المياه الدولية على بعد أقل من 40 ميلا بحريا عن قطاع غزة، اقتادتها ومن على متنها من المتضامنين إلى ميناء أسدود القريب من غزة.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة تحمل 12 متضامنا من خمس دول، بمن فيهم بريطانيان، ومساعدات طبية لأهالي القطاع.

من جهة أخرى، استهدفت طائرة إسرائيلية من دون طيار، أمس، مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة، أطلقت صاروخاً واحدا صوب مجموعة من الفلسطينيين، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومن جانب آخر، استشهد أمس طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاصة، أطلقها عليه قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة خلال مشاركته في المسيرات الشعبية السلمية على حدود قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد الطفل معاذ زياد الصوري (15 عاما) من النصيرات وسط قطاع غزة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البطن شرق البريج أمس الأول، ما يرفع عدد شهداء الجمعة إلى اثنين.