28 ألفا يعملون في قطاع صيد الأسماك .. 90 % منهم أجانب

بلغ عدد العاملين في قطاع صيد الأسماك في السعودية بنهاية العام الماضي نحو 28048 شخصا، موزعين بين عامل وصياد، بزيادة 13 في المائة مقارنة بعام 2016.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن العمالة الأجنبية استحوذت على نحو 90 في المائة من عدد العاملين في القطاع.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد الصيادين نحو 9223 صيادا، بينما وصل عدد العمال إلى 18820 عاملا يشتغلون في قطاع الصيد.

فيما انخفض عدد مراكب صيد الأسماك في الخليج العربي والبحر الأحمر بنحو 8.3 في المائة خلال 2017، حيث بلغ عددها 9224 مركب صيد، مقارنة بـ 10054 مركب صيد عام 2016.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة على الإعلان عن برنامج وطني لدعم مهنة الصيد وتوطينها للشاب السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ودشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي توسعة مشروع "سمك" لزيادة عدد منافذ البيع للمنتجات التي تحمل شعار "سمك".

وقال الدكتور علي الشيخي مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية، "إن هذا المشروع الطموح سيتوسع ليستهدف تحقيق 100 منفذ بيع لمنتجات "سمك" لتغطي جميع مناطق المملكة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل".