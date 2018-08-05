99.1 مليار ريال الائتمان المصرفي لقطاع التشييد .. ارتفع 5 % في الربع الثاني

بلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 99.12 مليار ريال.

وسجل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع نموا بلغ نحو 5 في المائة، بما يعادل 4.75 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، البالغ 94.37 مليار ريال.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدلات نمو الإقراض لقطاع التشييد والبناء سجلت تحسنا للربع الثاني على التوالي، حيث كان قد سجل نموا في الربع الأول بنحو 6.18 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2017.

وعلى أساس سنوي سجل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثاني من 2018، انخفاضا بنحو 3.25 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء نحو 7.01 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، البالغ 1.414 تريليون ريال.

وقطاع التشييد والبناء يعد ثالث أعلى نشاط من بين الأنشطة الرئيسة، حيث يأتي بعد نشاطي التجاري، والصناعي، إذ شكل الأول نحو 20.1 في المائة، بينما بلغ الثاني نحو 12 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 28.83 مليار ريال، مشكلا بذلك نحو 4.45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها البالغة نحو 647.76 مليار ريال بالأسعار الحقيقية.

وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول تراجعا بنحو 2.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، البالغة حينها نحو 29.55 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 718 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية