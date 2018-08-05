37 مليار دولار خسائر العملات الرقمية في أسبوع

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية أمس نحو 260.05 مليار دولار، مسجلة خسائر وصلت إلى نحو 37 مليار دولار خلال أسبوع.

وسجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 5.5 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك) ليصل سعرها أمس، إلى ستة آلاف و979 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

ووفقا لـ"الألمانية" نقلا عن وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية، فإن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة تراجع أمس، أيضا بنسبة 3.3 في المائة ليصل سعرها إلى 74.39 دولار، وهو ما يقل كثيرا (أي بنسبة 80 في المائة) عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017، حينما بلغ سعرها 375 دولارا.

وتراجعت قيمة هذه العملة بنسبة 69 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري وحده.

وتقلبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 7.7 في المائة حيث تم تداولها بأسعار راوحت ما بين ستة آلاف و955 دولارا وسبعة آلاف و492 دولارا.

ويقل سعر هذه العملة حاليا بنسبة 65 في المائة عن المستوى القياسي البالغ 19 ألفا و666 دولارا الذي وصلت إليه في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وفقدت "بيتكوين" نحو 15 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 52 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري وحده.

وخسرت "بيتكوين" نحو 15.42 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسبوع، حيث بلغت أمس 125.29 مليار دولار، مقارنة بـ 140.71 مليار دولار السبت الماضي "28 يوليو 2018".

وبلغت قيمة تداولات "بيتكوين" خلال 24 ساعة نحو 3.98 مليار دولار.

وهبطت عملة إثيريم نحو 12.43 في المائة خلال سبعة أيام، إلى 408.53 دولار خلال تعاملات أمس، مقارنة بـ 467.62 دولار يوم السبت من الأسبوع الماضي.

بينما انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت قيمتها 1.43 مليار دولار.

تأتي "إثيريم" في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 41.39 مليار دولار، فاقدة نحو 5.79 مليار دولار في سبعة أيام، حيث كانت 47.18 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي.

وتراجعت عملة ريبيل 1.21 في المائة إلى 0.4347 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 179.21 مليون دولار، في حين هبطت 4.22 في المائة خلال أسبوع، حيث بلغت نحو 0.4529 دولار يوم السبت من الأسبوع الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة ريبيل نحو 17.05 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وانخفضت عملة "بيتكوين كاش" 0.8 في المائة إلى 708.35 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 327.30 مليون دولار، في حين هبطت 13.45 في المائة خلال أسبوع، حيث بلغت نحو 819.36 دولار يوم السبت من الأسبوع الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" نحو 14.15 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وتراجعت عملة "إيوس" 1.47 في المائة إلى 6.995 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 452.99 مليون دولار، في حين هبطت 15.61 في المائة خلال أسبوع، حيث بلغت نحو 8.308 دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة "إيوس" نحو 7.47 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.