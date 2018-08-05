"وورلد أويل": السعودية أوفت بتعهداتها في "ترويض" أسعار النفط وتوازن السوق

قال تقرير "وورلد أويل"، "إن السعودية أوفت بتعهداتها بترويض أسعار النفط، وذلك بتنفيذها بالفعل التزامها بزيادة إمدادات الخام خلال شهر تموز (يوليو) الماضي".

وأكد التقرير أن السعودية، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ضخت بالفعل 10.3 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار الوعود التي قدمها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأن الأعضاء الرئيسيين في منظمة "أوبك" وحلفاءهم سيضيفون نحو مليون برميل يوميا إلى العرض وسيفعلون كل ما هو ضروري للحفاظ على توازن السوق.

ولفت التقرير إلى أن السعودية - استجابة لمطالب الستهلكين - من المتوقع أن تضخ قريبا لطمأنة الأسواق ما يقرب من 10.8 أو 11 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى انخفاض العقود الآجلة لخام الولايات المتحدة بأكثر من 7 في المائة في تموز (يوليو) الماضي وهو أكبر انخفاض لها خلال عامين، وسط مؤشرات على عودة فائض في بعض أجزاء من السوق العالمية، موضحا أن هناك مخاوف متزايدة من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تضعف الطلب.

على صعيد آخر، نقل تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة تأكيده أن السعودية ملتزمة بتحقيق التوازن الكامل في أسواق النفط الخام، الذي يقود إلى الوصول إلى اقتصاد عالمي قوي ينمو بوتيرة جيدة ويحقق الازدهار لكل من المنتجين والمستهلكين، كما يؤدى إلى رواج الصناعة.

وأشار تقرير "أوبك" إلى قول الأمير عبدالعزيز أن النفط الخام سيظل حجر الأساس في منظومة الطاقة المستدامة، وأن السعودية من جانبها ستقوم بعمل أقصى ما يمكن عمله جنبا إلى جنب مع رابطة قوية من التعاون مع الدول المنتجة الأخرى، للمساهمة في تحقيق استقرار السوق وضمان عدم وجود نقص في إمدادات النفط، على الرغم من وجود بيئة تحتوي على عدد كبير من القضايا المعقدة وأحيانا توجد عوامل متناقضة تؤثر في استقرار السوق.

وأوضح التقرير أن السعودية تتطلع إلى أبعد من ذلك من خلال تعزيز الحوار الصريح والمثمر مع دول الاستهلاك بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل ومستدام للطاقة.

وأضاف أن "التحدي الذي يواجه المنتجين في "أوبك" وخارجها حاليا في الإعلان المشترك هو القدرة على الاستمرار وعلى تحقيق نجاح أوسع وأكثر شمولا بما يوسع دائرة عمل المنتجين معا ليضم الاتفاق منتجين جددا ويجعلهم أكثر قدرة على فهم ومواكبة تطلعات الدول المستهلكة".

ونقل التقرير عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان تأكيده أنه "لا أحد كان بإمكانه التفكير قبل عام ونصف العام في أن المنتجين في إعلان التعاون قادرون على تحقيق ما تم إنجازه حاليا بالفعل".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن "ما تحتاج إليه هذه المجموعة هو أن تكون أكثر دقة وفاعلية وأن تكون داعمة ومهتمة بتحفيز نمو الاقتصاد العالمي والوصول إلى التنمية المستدامة التي تعزز وضع الصناعة في مواجهة التحديات المستقبلية".

وذكر التقرير أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد أنه على الرغم من تحرك العالم بسرعة نحو بدائل الطاقة التقليدية، لكن قراءة مستقبل السوق والاقتصاد العالمي تؤكد أن كافة التقييمات والتوقعات تصب في مصلحة استمرار بقاء النفط والغاز كمكون أساسي لمستقبل الطاقة المستدام.

ونوه التقرير بأن بناء مزيج الطاقة في المستقبل ينبغي أن يعتمد على مجموعة واسعة من مصادر وموارد الطاقة المختلفة، مشيرا إلى قدرة موارد الطاقة على التنافس العادل في سوق حرة، لافتا إلى أن غياب سياسات الطاقة الرشيدة في بعض الدول المنتجة قد تؤدي إلى إضعاف مستوى الاستثمارات في النفط والغاز وهو ما يمكن بدوره أن يؤدي إلى زرع بذور الأزمة في إنتاج الطاقة في مراحل مقبلة.

وشدد التقرير على أن التخوف من ضعف الاستثمارات وتأثيره في الإمدادات النفطية مستقبلا هو مصدر قلق للجميع وبخاصة الدول النامية، لافتا إلى أنه تم تسليط الضوء على هذه القضية أخيرا ضمن أعمال المنتدى الوزاري الدولي السادس عشر للطاقة في نيودلهي.

ويبدو أن جميع دول العالم على قناعة بضرورة العمل والتعاون المشترك من أجل تحقيق مستوى جيد وملائم من أمن الطاقة وعلى وجه الخصوص الوصول إلى أسعار معقولة ومناسبة لكافة موارد الطاقة.

ولفت التقرير إلى تأكيد وزير الدولة لشؤون الطاقة في السعودية أن جميع الموارد وفيرة ومتاحة، لكن الأمر الحيوي هو ضرورة التركيز على توافر سياسات الطاقة السليمة لجذب رأس المال والاستثمارات الوفيرة والمطلوبة بشكل ضروري وعاجل.

وأكد أهمية تعاون كافة المنظمات والمنتديات الدولية للطاقة في العمل بنشاط على الترويج ليس فقط لسياسات الطاقة السليمة بل لتحقيق التعاون الأوسع بين الدول المنتجة والمستهلكة وزيادة أواصر العالم المترابط، الذي يمكن في وقت واحد أن يحقق طاقة أوفر واقتصادا أقوى مع توافر بيئة آمنة.

وأشار التقرير إلى الدور المحوري للتكنولوجيا المتطورة والابتكار في قطاع الطاقة من أجل تحقيق فرص أفضل في مستوى الكفاءة من خلال الوصول إلى إنتاج واستهلاك أكثر نظافة في قطاعي النفط والغاز.

وأضاف التقرير أن "ذلك لن يمكن فقط من الاستمرار في دعم الازدهار الاقتصادي العالمي، لكن أيضا تخفيف التحديات الخاصة بالبيئة وأبرزها انبعاثات الكربون التي تمثل أولوية عالية بالنسبة إلى جميع الأطراف في صناعة الطاقة".

وشدد على ضرورة أن تبقى أساسيات سوق النفط الحالية في مستويات صحية وكذلك معالجة مخاوف بعض الدول المستهلكة حول فرص حدوث نقص محتمل في الإمدادات، منوها بأن المهمة المشتركة للمنتجين هي ضمان عدم حدوث نقص في العرض في أي وقت من الأوقات وكذلك تجنب أي وفرة في العرض أو عودة المخزون المتضخم. ويرى التقرير أن السياسة العقلانية في قطاع الطاقة ترتكز بشكل خاص على الاستمرارية في دعم الاستثمارات وتجنب حدوث تقلبات في السوق على نحو حاد، معتبرا هذا أمرا ضارا بالاقتصاد العالمي ويعوق تحقيق أمن الطاقة.

من جانبها، ذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام في ختام الأسبوع يجيء بسبب ارتفاع إنتاج "أوبك" وروسيا والمخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيؤثر في الطلب.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إنتاج "أوبك" إلى 32.66 مليون برميل يوميا في يوليو بزيادة 340 ألف برميل يوميا عن شهر حزيران (يونيو)، حيث إن الانخفاض في إنتاج فنزويلا وليبيا عوضته زيادة في إنتاج كل من السعودية والكويت والعراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة.

ونقل التقرير عن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن إنتاج بلاده من النفط الخام قفز بنحو 150 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي وهو ما يتفق إلى حد كبير مع اتفاق موسكو في أواخر حزيران (يونيو) مع "أوبك".

ويعتقد محللون في بنك كومرتس أن ارتفاع إمدادات النفط إلى جانب المخاوف بشأن الطلب بسبب تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط يثقلان سعر خام برنت.

ونوه التقرير بالبيانات الأسبوعية عن أنشطة الحفر التي أصدرتها شركة بيكر هيوز وتوضح انخفاض الحفارات الأمريكية بمقدار أربعة إلى 1044 هذا الأسبوع في حين لم يتغير عدد منصات النفط في حقل بيرميان الأمريكي عند 479 ما يعكس تباطؤا في النشاط والطاقة الاستيعابية الضيقة لخط أنابيب، ما يشير إلى أن نمو الإنتاج الأمريكي سيتباطأ.

ولفت التقرير إلى تباطؤ صادرات الخام الأمريكية في الأسابيع الأخيرة مفسرا ذلك بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي قلصت التدفقات إلى الصين أكبر مشتر للنفط الخام الأمريكي في تموز (مايو) الماضي.

وأضاف أنه "مع قرب موسم صيانة المصافي يمكن أن تبدأ مخزونات الخام الأمريكية في الارتفاع خاصة إذا لم ترتفع الصادرات مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق على إيران التي من المتوقع أن تزيل ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام من السوق عندما تدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأكد التقرير أنه لا تزال المنتجات المكررة ضيقة نسبيا حيث كان الطلب قويا على البنزين والديزل، مشيرا إلى أن بعض المصافي في أوروبا قللت من تدفقاتها بسبب موجة الحر الحالية ما أدى إلى دعم أسعار البنزين.

إلى ذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام في ختام الأسبوع المنصرم متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة حيث ضغطت المخاوف التجارية على السوق وغذت بواعث القلق بشأن الطلب.

وبحسب "رويترز"، فقد تحدد سعر التسوية لعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على انخفاض 47 سنتا عند 68.49 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام برنت 24 سنتا عن الإغلاق السابق ليبلغ سعر التسوية 73.21 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل لفترة وجيزة. وختم الخام الأمريكي معاملات الأسبوع منخفضا 0.4 في المائة بينما فقد برنت 1.5 في المائة للفترة ذاتها.

وقال جيم ريتربوش المحلل في "جالينا" في ولاية إلينوي "الشعور هنا هو شعور بالقلق، وسيستمر ما دام لدينا عدم تيقن بشأن العقوبات الإيرانية وعدم تيقن بشأن الرسوم التجارية، والأمر لا يتطلب الكثير لإيقاد شرارة ميل حاد بطريقة أو بأخرى".

وتفاقم التراجع بفعل المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني بعد أن خفضت شركة النفط الوطنية الصينية العملاقة سينوبك مشترياتها من الخام الأمريكي.

ويعتقد وارين باترسون محلل أسواق السلع الأولية في "آي.إن.جي" أن "الطلب الصيني من شركات التكرير المستقلة منخفض أيضا وتصاعد الحرب التجارية لا يساعد المعنويات هو الآخر".

وأظهر تقرير شركة "بيكر هيوز" الأمريكية للخدمات النفطية تراجع عدد منصات استخراج النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصتين، مقارنة بالأسبوع الماضي إلى 859 منصة، وهو ما يزيد بمقدار 94 منصة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي.

في الوقت ذاته بلغ إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة خلال الأسبوع الحالي 1044 منصة بانخفاض قدره أربع منصات عن الأسبوع السابق بزيادة قدرها 90 منصة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي.

وبحسب تقرير "بيكر هيوز" فإن ولاية وايومنج الأمريكية أضافت منصتين، وأضافت ولايتا لويزيانا وبنسلفانيا منصة واحدة في كل منهما، في حين فقدت ولاية ويست فيرجينا ثلاث منصات خلال الأسبوع الحالي وفقدت ولايتا نيو مكسيكو وكولورادو منصتين لكل منهما، وفقدت ولايتا ألاسكا ونورث داكوتا منصة واحدة في كل منهما، ويعد عدد المنصات العاملة في الولايات المتحدة مؤشرا أوليا على مستويات إنتاج النفط في المستقبل.